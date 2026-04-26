Sinistra Italiana Ragusa ha ufficializzato la nomina dei nuovi vertici per il circolo cittadino. Melania Scrofani e Gianfranco Motta assumono l’incarico di coportavoce, una scelta che punta a coniugare profili diversi per genere e generazione all’interno della segreteria locale. Contestualmente, la formazione politica ha definito la composizione del comitato esecutivo che coordinerà le attività nel capoluogo.

Il nuovo assetto organizzativo si inserisce in una fase di riposizionamento del partito nello scenario politico ragusano. Sinistra Italiana mira a consolidare la propria identità come forza alternativa, ponendo fine all’esperienza legata al progetto civico dell’amministrazione Cassì. L’obiettivo dichiarato dai nuovi vertici è quello di rispondere alle emergenze della città con un rinnovato impegno riformatore e progressista.

La segreteria cittadina intende intensificare il dialogo con le altre forze dell’opposizione. Il confronto con le realtà politiche e sociali del territorio sarà prioritario per avviare una fase di collaborazione strutturata, finalizzata alla costruzione di un’alternativa di governo. I nuovi coportavoce si occuperanno di mediare i rapporti con i cittadini e con le organizzazioni sindacali e civiche della città.

Il rinnovamento dei quadri dirigenti arriva in un momento giudicato complesso per la politica locale e regionale. Sinistra Italiana ribadisce la necessità di contrastare logiche di trasformismo politico, puntando su una coerenza di valori e programmi. Nelle prossime settimane verranno calendarizzate le prime iniziative pubbliche del circolo sotto la guida di Scrofani e Motta.