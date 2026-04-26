La Virtus Ragusa conclude la stagione regolare con una vittoria esterna sul campo della Bim Bum Rende, superando i padroni di casa con il punteggio di 85-88. Il risultato, tuttavia, non permette alla formazione di coach Di Gregorio di mantenere le posizioni di vertice. Un arrivo a quattro squadre a quota 40 punti premia infatti Brindisi, Matera e Viola Reggio Calabria, facendo scivolare i siciliani al quarto posto del girone F.

Il match in Calabria si è mantenuto in equilibrio per tutti i quaranta minuti. Ragusa, scesa in campo priva dell’infortunato Lanzi e con Ianelli solo per onor di firma, ha condotto la gara sin dalle prime battute, chiudendo la prima metà di gioco sul 43-47. Brown e Fabi sono stati i principali riferimenti offensivi, supportati dalle giocate di Adeola e Peterson sotto le plance.

Nella ripresa Rende ha tentato il recupero affidandosi ai 25 punti di Cagnacci e alla doppia doppia di Yeyap. Ragusa ha però resistito ai parziali avversari grazie alla solidità di Piscetta nel pitturato, autore di 14 punti decisivi nel finale. Nonostante il forcing conclusivo dei locali, la gestione dei possessi determinanti ha consentito alla Virtus di incamerare i due punti necessari a blindare il fattore campo per il primo turno della post-season.

Con questo piazzamento, la Virtus Ragusa affronterà Angri nel primo turno dei playoff. La serie, che si giocherà al meglio delle tre partite, inizierà domenica prossima al PalaPadua. Gara-2 è prevista per mercoledì 6 maggio in Campania, mentre l’eventuale gara-3 di spareggio si disputerebbe nuovamente a Ragusa domenica 10 maggio.