Un grave attentato dinamitardo ha scosso nella notte il comune di Melilli, dove un ordigno è stato fatto esplodere per svaligiare il bancomat della Banca Popolare Agricola. La deflagrazione ha causato danni ingenti non solo alla filiale bancaria, ma ha investito l’intero edificio sovrastante, mandando in frantumi le vetrate delle abitazioni private e delle attività commerciali limitrofe.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Augusta insieme agli esperti della Scientifica per effettuare i rilievi tecnici e avviare le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona e degli edifici comunali per identificare gli autori del gesto, che ha seminato il terrore tra i residenti della zona.

La senatrice Daniela Ternullo, originaria di Melilli, ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, definendolo un atto vile e violento. “Esprimo piena solidarietà ai miei concittadini, agli esercenti colpiti e alla comunità di Melilli”, ha dichiarato la parlamentare, sottolineando la necessità che i responsabili rispondano delle proprie azioni per aver violato la sicurezza della cittadinanza.

Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’entità del bottino, mentre proseguono i controlli statici sulla struttura colpita per garantire la sicurezza del palazzo. Il pronto intervento delle autorità ha permesso di mettere in sicurezza l’area subito dopo lo scoppio, evitando ulteriori rischi per la popolazione rimasta scossa dall’accaduto.