La città di Scicli si prepara a onorare l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con una serie di cerimonie ufficiali coordinate dall’amministrazione comunale. Il programma delle celebrazioni per il 25 aprile prevede l’inizio delle attività istituzionali alle ore 9:45, con il raduno delle autorità e dei cittadini in piazza Municipio.
La mattinata proseguirà alle ore 10:00 presso la chiesa di San Giovanni Evangelista, dove si svolgerà la funzione religiosa in memoria dei caduti. Al termine della messa, intorno alle 10:30, il corteo cittadino si muoverà lungo via Mormina Penna per raggiungere largo Gramsci. In questa sede avrà luogo la deposizione di una corona d’alloro sulla stele dedicata all’Unità d’Italia e alla Resistenza.
Le commemorazioni si concluderanno con una seconda sosta solenne. Alle ore 11:00 il corteo ripartirà da largo Gramsci per fare ritorno in via Mormina Penna, dove verrà deposta un’ulteriore corona d’alloro sulla lapide del monumento ai caduti.
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