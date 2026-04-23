Ragusa ospiterà oggi, giovedì 23 aprile 2026, un importante approfondimento dedicato agli stili genitoriali e alla loro influenza determinante sulla crescita della persona. L’evento, intitolato “Dalle radici alle relazioni”, si terrà a partire dalle ore 18:00 nei locali del Centro Commerciale Culturale di Via G. Matteotti 61, ponendo al centro del dibattito la famiglia come nucleo fondante del benessere emotivo.

L’impatto degli stili genitoriali sullo sviluppo

Il programma dell’incontro prevede un’analisi dettagliata di come le modalità educative adottate dai caregiver influenzino l’autoregolazione e la qualità della vita sociale futura. Gli interventi tecnici esploreranno il legame tra le “radici” affettive e la capacità dell’individuo di costruire relazioni sane nei contesti esterni, affrontando le sfide specifiche che caratterizzano lo sviluppo infantile e adolescenziale nel contesto contemporaneo.

Le relatrici Denebola Ammatuna, psicoterapeuta e sessuologa, Francesca Frasca, esperta in scienze psicologiche, e Nicolette Frasca, docente di lettere, offriranno una prospettiva multidisciplinare. Il confronto verterà sulla costruzione dell’autoefficacia e sulla necessità di superare modelli educativi obsoleti in favore di uno sviluppo integrato della personalità, basato su una maggiore consapevolezza emotiva.

Il ruolo delle relazioni nella coesione sociale

L’iniziativa, moderata dall’assessora alle Politiche per l’Inclusione Elvira Adamo, punta a trasformare la riflessione privata in un valore collettivo per l’intera comunità di Ragusa. L’assessora ha sottolineato la rilevanza politica e sociale del tema, evidenziando come la qualità del dialogo domestico incida direttamente sulla solidità del tessuto civile locale.

“Le relazioni – dichiara l’assessora Elvira Adamo – sono ciò che crea unione, visibilità, riconoscimento. Parlare di stili genitoriali significa affrontare temi come la gestione delle emozioni, la qualità della comunicazione in famiglia e la costruzione dell’autonomia per le ragazze e i ragazzi, aspetti che incidono direttamente sul benessere individuale e sulla coesione della comunità. Parlare di questi temi significa entrare nel cuore delle nostre vite, nei legami che ci formano e ci accompagnano ogni giorno”.