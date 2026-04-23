I cittadini di Scicli dovranno fare i conti con un martedì di paralisi digitale per quanto riguarda i rapporti con l’amministrazione. Il prossimo 28 aprile 2026, a partire dalle ore 7:30, tutti gli uffici comunali subiranno un’interruzione totale dei servizi informatici e telefonici a causa di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al cambio del gestore di rete.
Il passaggio alla nuova infrastruttura tecnologica comporterà l’impossibilità di accedere alle banche dati, inviare istanze telematiche o contattare telefonicamente le sedi municipali per gran parte della giornata. Si tratta di un’operazione tecnica complessa che mira a potenziare la velocità e la stabilità della connessione dell’ente, ma che richiederà lo spegnimento temporaneo dei server centrali.
Secondo quanto comunicato dal Comune di Scicli, il ripristino delle linee non sarà immediato ma avverrà in modo progressivo. I tecnici daranno priorità alla sede principale del Municipio, per poi estendere la riattivazione a tutte le altre sedi distaccate nel corso del pomeriggio. L’amministrazione, consapevole del disagio, ha diffuso una nota ufficiale per avvisare la popolazione del disservizio programmato.
“Il Comune si scusa con i cittadini per l’inevitabile disservizio che si registrerà in quella giornata”, si legge nella comunicazione dell’ente. L’invito per l’utenza è quello di anticipare le pratiche urgenti o di posticiparle al mercoledì successivo, quando la piena operatività dei sistemi dovrebbe essere garantita su tutto il territorio comunale.
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