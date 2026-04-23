La strada Pozzallo-Santa Maria del Focallo si prepara a cambiare volto. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha aggiudicato i lavori di messa in sicurezza della S.P. 67, un’arteria vitale per il traffico costiero che ogni anno, con l’arrivo della bella stagione, registra migliaia di transiti giornalieri tra pendolari e turisti.
L’intervento, dal valore complessivo di 600.000 euro, prevede una riqualificazione profonda della segnaletica e la realizzazione di opere strutturali mirate a migliorare la viabilità. L’aggiudicazione provvisoria è andata a un’impresa del territorio ragusano; espletate le verifiche di legge, si passerà alla firma definitiva per avviare le ruspe in tempi record.
“L’inizio dei lavori è previsto fra 15-20 giorni”, ha confermato il sindaco Roberto Ammatuna, sottolineando la rapidità delle procedure di gara concluse martedì 21 aprile. L’obiettivo dell’amministrazione è far coincidere la consegna del cantiere con l’avvio della stagione balneare, garantendo così una viabilità più fluida e protetta verso una delle spiagge più frequentate del sud-est siciliano.
I lavori sulla Pozzallo-Santa Maria del Focallo arrivano in un momento cruciale: la S.P. 67 è infatti nota per i flussi intensi che mettono a dura prova la tenuta del manto stradale e la visibilità notturna. Con questo investimento, l’ente punta a risolvere le criticità storiche della zona, puntando su nuovi standard di sicurezza stradale.
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