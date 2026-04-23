Vittoria si prepara ad accogliere la nona edizione della Liberty Run, l’evento sportivo che il prossimo 10 maggio trasformerà il centro storico ipparino in un circuito agonistico di alto livello. La manifestazione, valida come sesta prova del 31° Campionato regionale di Corsa su strada, rappresenta un appuntamento chiave del calendario nazionale Fidal con un percorso interamente omologato e certificato.

Il percorso e i protagonisti della Liberty Run a Vittoria

La competizione si svilupperà su un anello di 2,5 chilometri che gli atleti dovranno ripetere per quattro volte, completando così la distanza canonica dei 10 km. La partenza è fissata per le ore 10:00 da Piazza del Popolo, luogo che fungerà anche da traguardo per i corridori che si contenderanno il titolo dopo i successi dello scorso anno firmati da Domenico Conti e Liliana Scibetta.

L’organizzazione, curata dall’Asd No al Doping Ragusa in collaborazione con la Uisp territoriale Iblei guidata da Gabriella Elia, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vittoria e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il Sindaco Francesco Aiello e l’assessore allo sport Fabio Prelati hanno sottolineato l’importanza di riportare la gara su strada, consolidando un format che in passato ha alternato fasi di corsa campestre alla velocità dell’asfalto.

Sport e territorio: le eccellenze in vetrina

Oltre all’aspetto agonistico, la manifestazione punta sulla promozione delle eccellenze agroalimentari locali. Il tessuto produttivo ipparino partecipa attivamente all’evento attraverso la sponsorizzazione di realtà come Albani OP e Tecno Agro, che omaggeranno gli atleti premiati con prodotti del territorio. Questo binomio tra atletica leggera e agricoltura di qualità sottolinea il legame profondo tra la salute, l’attività fisica e l’economia della zona.

Le iscrizioni per la gara nazionale Fidal sono già aperte attraverso i canali ufficiali e la pagina dedicata alla 9° Liberty Run. L’attesa è alta per una prova che, oltre ai punti validi per il campionato regionale, assegnerà il prestigio di una vittoria in uno dei contesti architettonici più suggestivi della Sicilia sud-orientale.