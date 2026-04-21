La rigenerazione urbana a Catania non è più solo un’ipotesi, ma una necessità vitale presentata ufficialmente all’ex Monastero dei Benedettini. All’interno del dibattito sul nuovo disegno di legge regionale, è emerso come il capoluogo etneo possa diventare il laboratorio nazionale per la sopravvivenza delle città moderne. Non si tratta più di una semplice riqualificazione estetica, ma di un cambio di paradigma verso la biourbanistica: un sistema capace di rispondere con i fatti alla tropicalizzazione del clima e al rischio idrogeologico che minaccia migliaia di cittadini.

Il cuore della proposta, illustrata dall’onorevole Alessandro Porto, introduce due strumenti tecnici che cambieranno le regole del gioco: la resilienza dinamica e il rating di resilienza. Questi parametri permetteranno a investitori, architetti e progettisti di mappare con precisione chirurgica le vulnerabilità di un’area prima di ogni intervento. L’obiettivo della rigenerazione urbana a Catania è chiaro: trasformare aree degradate in valore economico e sociale, attirando capitali su progetti che garantiscano neutralità climatica e sicurezza strutturale.

Il sindaco Enrico Trantino ha confermato che la direzione è già tracciata attraverso il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). La strategia prevede un cambio di rotta radicale rispetto al passato: meno asfalto e più superfici drenanti per gestire le piogge estreme. Le cosiddette “infrastrutture blu e verdi” diventeranno la spina dorsale dei quartieri, servendo a ridurre le isole di calore urbano e a prevenire allagamenti devastanti. In questo scenario, la demolizione e la ricostruzione del patrimonio edilizio esistente diventa lo strumento principale per evitare di divorare ulteriori ettari di suolo naturale e vergine.

Tuttavia, il successo di questa visione dipende da una burocrazia snella. Come sottolineato dai rappresentanti di Ance e degli ordini professionali di ingegneri e geologi, senza regole chiare e incentivi rapidi, la trasformazione ecologica rischia di restare una scommessa persa. La vera sfida per la rigenerazione urbana a Catania è dimostrare che una città che smette di consumare suolo è, paradossalmente, una città che cresce di più in termini di ricchezza, benessere e sicurezza per le generazioni future.