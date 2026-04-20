La Sicilia Rai convenzione da quasi 4 milioni di euro è stata firmata a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com Giuseppe Sergio Santo. L’accordo copre il biennio 2026‑2027 e punta a valorizzare paesaggi, monumenti e identità culturale dell’Isola attraverso tv, radio e piattaforme digitali del servizio pubblico.

Sicilia Rai convenzione da 4 milioni per due anni di promozione

La partnership punta a valorizzare paesaggi, patrimoni monumentali e identità culturale della Sicilia. Coinvolge televisioni, radio e piattaforme digitali del servizio pubblico. Di questi fondi, 800mila euro servono per le dirette dei Capodanni dall’Isola.

Le prossime due edizioni de “L’anno che verrà”, show di Rai 1 del 31 dicembre, si terranno in Sicilia. Quest’anno tocca a Palermo per il saluto al 2026 e al 2027. La Regione propone la location, condivisa con Rai.

Schifani ha commentato: «Un invito a venire a visitare la Sicilia – ha detto Schifani – ribadito per due anni, attraverso le trasmissioni della Rai. La nostra regione sarà protagonista di programmi di grande audience e diventerà scenario degli spettacoli di fine anno del 2026 e del 2027, seguiti da milioni di spettatori. Abbiamo scelto la tv di Stato per raggiungere un target variegato, di tutte le generazioni e in tutto il Paese per diffondere un messaggio fatto di immagini che raccontino una storia di bellezza, di cultura e di culture, di bontà gastronomiche e di umanità di noi siciliani».

L’Isola invaderà format Rai di punta. Spazi dedicati in Ballando con le stelle, Camper, Unomattina, Linea Verde, È sempre mezzogiorno e Geo. “Cartoline” promozionali mostreranno angoli nascosti.

Non solo tv. Rai Sport trasmetterà in diretta la finale della Coppa degli Assi dal campo di equitazione della Favorita a Palermo. Radiofonia, RaiPlay e contenuti internazionali come “Italiana” di Rai Com promuoveranno l’Isola nel mondo.

Schifani lega l’iniziativa al boom turistico come dichiarato ad Ansa. «Penso al boom di presenze di turisti americani attirati anche da quanto visto della Sicilia sulle opere di cinema e tv, i cui arrivi sono stati favoriti dai collegamenti diretti con Palermo e Catania inaugurati dopo l’insediamento del mio governo. Per questo, quella avviata con la Rai è una collaborazione nella quale crediamo molto per fare crescere ancora di più il turismo e l’economia e rafforzare l’immagine della Sicilia».

L’ad di Rai Com Giuseppe Sergio Santo ha aggiunto: «La firma di questa convenzione è frutto di un lungo lavoro tra Regione Siciliana e noi di Rai Com per conto di Rai – ha dichiarato l’amministratore delegato di Rai Com Sergio Santo – e si inserisce negli obiettivi di valorizzazione del territorio. Palermo, ambita meta turistica e culturale, con il suo fascino millenario sarà protagonista di una grande serata seguita ogni anno da milioni di telespettatori. Ma la convenzione, attraverso le diverse strutture e direzioni Rai, avrà il compito di promuovere e valorizzare ogni angolo di questa terra ricca di storia». Dichiarazione Ansa

L’accordo arriva dopo settimane di anticipazioni. Rafforza l’immagine della Sicilia post-fiction e film girati sull’Isola. Obiettivo: più turismo e crescita economica.

Interventi promozionali toccheranno ogni palinsesto. Palermo ospiterà lo show di Capodanno, ma l’intera Regione beneficerà di visibilità. Milioni di spettatori vedranno bellezze siciliane in diretta.

La convenzione si allinea agli sforzi per collegamenti aerei diretti. Palermo e Catania attirano voli da USA. Rai amplifica l’effetto su scala nazionale e globale.

Iniziative sul territorio completeranno la campagna. La Sicilia diventa “ospite fissa” di Rai. Un investimento da 4 milioni per due anni di spot, show e dirette.

La Sicilia Rai convenzione, che include anche dirette di Capodanno da Palermo, mira a rafforzare l’immagine internazionale dell’Isola e a sostenere il turismo e l’economia locale.