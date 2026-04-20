La Sicilia torna protagonista grazie al SuperEnalotto in Sicilia, sfiorando il colpo milionario nell’ultima estrazione di venerdì 17 aprile 2026. A Campobello di Licata, piccolo centro in provincia di Agrigento, un giocatore ha centrato un “5” da 24.640,69 euro, mancando per un solo numero la combinazione perfetta che avrebbe assegnato il jackpot. La giocata vincente è stata convalidata presso la rivendita Tabacchi situata in Corso Umberto Primo, 53, diventata immediatamente meta di curiosi e appassionati.
Come riporta Agipronews, nonostante la cifra sia lontana dalle vette del jackpot, la notizia ha generato grande entusiasmo nella comunità di Campobello di Licata.
La combinazione vincente del venerdì ha lasciato il primo premio ancora vacante, portando la tensione agonistica verso l’appuntamento successivo. Il meccanismo del gioco prevede infatti che, in assenza di “6”, il montepremi continui a crescere esponenzialmente, alimentando l’interesse dei giocatori non solo in Italia ma anche all’estero, data l’entità delle cifre in palio che superano regolarmente i cento milioni di euro.
Un Jackpot da record mondiale per la prossima estrazione
Mentre la Sicilia festeggia il nuovo vincitore, l’attenzione degli scommettitori si sposta sulla prossima estrazione, in programma per martedì 21 aprile. Il premio di prima categoria è ora arrivato a quota 152,6 milioni di euro, una cifra che lo colloca attualmente come il jackpot più alto del mondo. Si tratta di una scalata iniziata ormai da mesi, dato che l’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda furono vinti ben 35,4 milioni di euro.
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