La città di Ragusa si prepara a celebrare l’81° Anniversario della Liberazione sabato 25 aprile 2026. L’evento, organizzato dalla Prefettura in sinergia con l’amministrazione comunale, prevede una solenne cerimonia commemorativa che coinvolgerà le autorità civili, militari e le associazioni combattentistiche del territorio. La manifestazione locale si svolgerà in parallelo alla celebrazione ufficiale prevista a Roma, dove il Presidente della Repubblica renderà omaggio all’Altare della Patria.
Le celebrazioni istituzionali seguiranno il protocollo tradizionale, con la deposizione di corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti per onorare la memoria di quanti persero la vita durante il conflitto mondiale. Il Comune di Ragusa ha confermato che l’evento rifletterà l’importanza della ricorrenza, sottolineando il valore della libertà e della Costituzione. La partecipazione della cittadinanza è attesa per mantenere viva la memoria storica in un momento di complessa congiuntura internazionale.
Il coordinamento tra le diverse istituzioni locali garantisce che la giornata dell’81° Anniversario della Liberazione si svolga con il dovuto decoro. L’amministrazione comunale ha sottolineato come la cerimonia avverrà «in concomitanza con la celebrazione ufficiale presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica», ribadendo il legame inscindibile tra la realtà locale e il sentimento di unità nazionale che caratterizza questa festività.
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