A Ragusa sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Palio delle Contrade, la manifestazione che torna nel 2026 con tre appuntamenti fissati per il 4 luglio, il 25 luglio e il 1° agosto. Quest’anno l’iniziativa si amplia e coinvolgerà non solo le contrade del territorio, ma anche singoli cittadini.

L’obiettivo è rafforzare la partecipazione e lo spirito di comunità attraverso giochi di squadra e sfide ludiche che coinvolgeranno residenti di diverse età, in un format che punta a consolidare il legame tra le frazioni e il centro urbano.

Il progetto è promosso dall’Assessorato comunale alle Contrade con il sostegno dell’amministrazione comunale e organizzato dalle associazioni Ci Ridiamo Su ed Eduka. Dopo la prima edizione, che si è svolta a settembre dello scorso anno con un’ampia partecipazione, l’iniziativa torna con un format rinnovato.

La principale novità riguarda l’apertura ai cittadini non appartenenti a una contrada, che potranno essere inseriti in squadre già esistenti. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 giugno tramite il sito ufficiale Il Palio delle Contrade, dove è disponibile anche il regolamento completo.

Il Palio delle Contrade propone una serie di prove ispirate alla tradizione popolare e reinterpretate in chiave ludica. Tra le attività previste figurano corsa con i sacchi, tiro alla fune, gioco del fazzoletto, ma anche sfide più creative come “scorpacciata di anguria”, karaoke e il cosiddetto “curling umano”.

L’impostazione non è competitiva in senso stretto: secondo gli organizzatori, il valore centrale è la costruzione di relazioni tra cittadini e la riscoperta del senso di appartenenza alle contrade, considerate una componente storica della Ragusa diffusa.