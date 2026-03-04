Ragusa – La Giunta comunale di Ragusa ha deliberato l’avvio del percorso organizzativo per la seconda edizione del Palio delle Contrade, in programma nel 2026. Una decisione che nasce dal valore sociale emerso durante la prima edizione e dalla grande partecipazione delle comunità coinvolte.

Il Palio si è rivelato molto più di un evento: un’esperienza collettiva capace di generare relazioni autentiche, rafforzare il senso di appartenenza e restituire centralità alle contrade, protagoniste di un percorso che ha unito territori e generazioni.

“La deliberazione della Giunta – dichiara l’assessore alle Contrade Andrea Distefano – rappresenta una scelta chiara: dare continuità a un progetto che ha dimostrato di saper unire la città partendo dalle persone. Il Palio delle Contrade non è solo una manifestazione, ma un percorso di comunità che mette al centro relazioni, identità e partecipazione. Dopo l’anno zero, ripartiamo con ancora più convinzione, consapevoli che questo progetto appartiene a tutta Ragusa”.

Nei prossimi mesi prenderà avvio il percorso organizzativo della nuova edizione, che farà tesoro dell’esperienza maturata, mantenendo intatto lo spirito originario di partecipazione, inclusione e comunità.

“E possiamo già dirlo: – conclude l’assessore Distefano – allenatevi… perché il Palio sta tornando”.