Un paziente rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo è stato ricoverato a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Secondo il Ministero della Salute, la persona presenta sintomi compatibili con l’infezione ed è stata posta in isolamento in attesa degli accertamenti diagnostici.

La verifica del caso è in corso nelle ultime ore del 31 maggio 2026. Il Ministero della Salute ha precisato che il rischio di diffusione del virus in Italia resta al momento molto basso. Gli esami di conferma saranno effettuati dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma.

Le procedure di sicurezza sono scattate dopo la segnalazione delle condizioni del paziente, rientrato dal Congo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con il supporto delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della polizia locale. Medici e infermieri, dotati dei dispositivi di protezione previsti dai protocolli sanitari, hanno trasferito la persona presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, il paziente si trova in isolamento e viene monitorato costantemente. Gli accertamenti di laboratorio serviranno a stabilire se i sintomi siano effettivamente riconducibili al virus Ebola oppure ad altre patologie infettive.

Sospetto caso Ebola, cosa prevedono i protocolli sanitari

In presenza di un possibile caso importato di Ebola, il sistema sanitario attiva procedure specifiche di contenimento e sorveglianza. Il trasferimento del paziente avviene con personale formato e adeguatamente protetto, mentre le analisi vengono affidate a laboratori di riferimento nazionale.

L’Ebola è una malattia virale rara ma potenzialmente grave. La conferma diagnostica richiede test di laboratorio dedicati. Per questo motivo le autorità sanitarie evitano conclusioni definitive prima dell’esito degli esami.

Il caso di Cagliari richiama l’attenzione sui sistemi di sorveglianza attivati per i viaggiatori provenienti da aree in cui possono essere presenti focolai di malattie infettive. Il Ministero della Salute ha ribadito di essere in contatto con le autorità sanitarie regionali e con lo Spallanzani per seguire l’evoluzione della situazione.

In una nota ufficiale, il dicastero ha sottolineato che “il rischio di Ebola in Italia resta molto basso”, invitando a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni delle istituzioni sanitarie.

Per aggiornamenti ufficiali e informazioni sanitarie verificate è possibile consultare i canali istituzionali del Ministero della Salute e dell’Istituto Spallanzani.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.