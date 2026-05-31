A Modica prende forma la nuova stagione espositiva di Raro Contemporary Art Gallery, con la rassegna Panorami Fotografici 2026, in programma dal 1 giugno al 30 settembre negli spazi di via San Benedetto da Norcia. Un progetto che trasforma la galleria in un percorso fotografico diffuso, con quattro autori e quattro visioni differenti che si alterneranno nel corso dell’estate.
Gli artisti coinvolti sono Vasco Ascolini, Nunzio Brugaletta, Roberto Strano e Daniele Cascone, ciascuno con una personale lettura del linguaggio fotografico contemporaneo.
Le opere spaziano tra ritratti, memoria e sperimentazione visiva, costruendo un racconto che attraversa linguaggi e sensibilità diverse.
Il curatore dell’evento, il critico fotografico Giuseppe Cicozzetti, sottolinea come la rassegna si muova “tra memoria e modernismo, tra il reale e il suo superamento”, evidenziando la natura ibrida del progetto.
Un dialogo costante tra visioni artistiche che punta a restituire alla fotografia il ruolo di spazio di interpretazione del reale e delle sue trasformazioni.
La sede della rassegna sarà la Raro Contemporary Art Gallery, punto di riferimento per l’arte contemporanea nel territorio modicano, che ospiterà il ciclo di mostre per tutta la durata dell’estate. (Raro, via San Benedetto da Norcia 69, 97015, Modica (RG). Cell. 331 951 5301)
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