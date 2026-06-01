COMISO – Una rissa scoppiata pochi minuti dopo la mezzanotte nei pressi di piazza Fonte Diana riaccende il dibattito sulla sicurezza nel centro storico di Comiso. L’episodio, secondo quanto riferito dall’assessore alla Polizia locale Dante Di Trapani, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, evitando conseguenze più gravi.

L’accaduto arriva in una fase già delicata per il centro cittadino, dove residenti e commercianti segnalano da tempo criticità legate al degrado urbano, alla presenza di gruppi che stazionano nelle piazze e a fenomeni che alimentano un diffuso senso di insicurezza.

Sicurezza a Comiso, nuove richieste di controlli nel centro storico

Secondo le prime informazioni, la lite avrebbe coinvolto più persone e sarebbe degenerata rapidamente. Alcuni testimoni parlano di una colluttazione particolarmente violenta avvenuta nelle aree limitrofe alla piazza.

“Per fortuna non ci sono stati danni irreparabili”, ha dichiarato Di Trapani commentando l’intervento delle forze dell’ordine.

L’assessore ha annunciato che nei prossimi giorni sarà chiesto il proseguimento delle attività di controllo straordinario già avviate nelle scorse settimane, confidando nella collaborazione della Questura, del Commissariato di Pubblica Sicurezza e delle altre forze presenti sul territorio.

Il tema della sicurezza urbana è tornato con forza al centro del confronto pubblico. Tra le zone più spesso indicate dai residenti figura via Silvio Pellico, segnalata da alcuni cittadini come area problematica sotto il profilo dell’ordine pubblico. Le lamentele riguardano anche bivacchi, schiamazzi notturni e situazioni considerate incompatibili con la normale vivibilità del centro storico.

Nelle ultime settimane ha suscitato attenzione anche la vicenda dei furti di grondaie denunciati in diverse parti della città, episodi che hanno contribuito ad alimentare la percezione di una presenza insufficiente di controlli.

Di Trapani ha spiegato di avere preferito finora non intervenire pubblicamente sul tema, ma ritiene necessario affrontare apertamente le criticità segnalate dai cittadini.

Il contesto nella provincia di Ragusa

La questione della sicurezza urbana rappresenta uno dei temi più discussi in diversi comuni della provincia. Secondo i dati pubblicati annualmente dal Ministero dell’Interno, i reati predatori e gli episodi che incidono sulla percezione della sicurezza continuano a essere oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni e delle prefetture.

Nei centri storici siciliani, il presidio delle aree maggiormente frequentate nelle ore serali è spesso al centro dei tavoli provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è prevenire episodi di violenza e garantire condizioni di maggiore tranquillità per residenti, attività commerciali e visitatori.

A Comiso il confronto resta aperto. L’episodio di piazza Fonte Diana ha riportato l’attenzione su una situazione che molti cittadini ritengono non più rinviabile e che nelle prossime settimane potrebbe approdare nuovamente al centro dell’agenda amministrativa cittadina.