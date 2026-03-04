Catania – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata sull’Etna stamattina alle 7.05 dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. l’epicentro è stato a Ragalna in provincia di Catania.

Il sisma è stato nettamente avvertito in almeno tre province della Sicilia Orientale: Catania, Messina e Siracusa. In via precauzionale il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha chiuso le scuole. L’ipocentro è stato localizzato sull’Etna, a nord-ovest di Ragalna a una profondità di quattro chilometri. Il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità in tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita. Al momento non si registrano danni a persone o cose.