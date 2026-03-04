Modica – Un gesto vile e incomprensibile ha scosso la comunità di Modica. In viale Medaglie d’Oro, il pulmino di Casa Don Puglisi, pilastro cittadino dell’accoglienza, è stato ritrovato in condizioni disastrose: vetri in frantumi, specchietti divelti e, in modo quasi inspiegabile, l’intero abitacolo depredato dei sedili e delle dotazioni interne. La scoperta è avvenuta lunedì mattina, proprio mentre gli operatori si preparavano a utilizzare il mezzo per un compito di ordinaria umanità: accompagnare una madre a un controllo medico.

Il mezzo era stato acquistato di recente, frutto di sacrifici e di una gestione oculata delle risorse associative. Ma per Casa Don Puglisi il danno economico è solo una parte del problema. Il vero colpo è stato inferto ai servizi essenziali che il centro garantisce ogni giorno: trasporto di mamme e bambini per visite specialistiche; supporto logistico per le attività scolastiche accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche.

“Siamo senza parole”, commentano dall’associazione. “Quando si colpisce chi opera per sostenere i più deboli, si ferisce l’intera comunità. Questo mezzo era nuovo e fondamentale per i nostri spostamenti quotidiani”. Modica, devastato il pulmino di casa Don Puglisi

L’episodio non è purtroppo isolato. Casa Don Puglisi ha voluto esprimere vicinanza a tutti i cittadini e ai professionisti che, negli ultimi mesi, hanno subito simili atti di vandalismo o furto tra le vie del centro e delle aree limitrofe.

L’associazione punta il dito sulla necessità di un intervento corale: una richiesta di maggiore vigilanza nel centro storico e nelle zone sensibili della città e un appello alle istituzioni affinché collaborino per prevenire episodi di microcriminalità che minano la serenità dei residenti.

Nonostante lo sgomento, lo spirito di Casa Don Puglisi rimane saldo. Mentre si cerca di riorganizzare i trasporti per non lasciare indietro nessuno, l’associazione confida nella consueta generosità dei modicani per ripristinare il servizio il prima possibile.