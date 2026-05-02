La Polizia di Stato ha portato a termine un ingente sequestro ecstasy a Marsala, rinvenendo 17 chili di sostanza stupefacente pronti per essere immessi sul mercato. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Trapani con il supporto dello SCO e della Sisco di Palermo, ha portato all’arresto di due persone di origini tunisine.

L’intervento è scattato nel centro storico di Marsala, dove gli agenti monitoravano da tempo i movimenti di un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato era stato visto entrare e uscire ripetutamente dall’abitazione di una donna trasportando buste voluminose e sospette.

Il fermo è avvenuto in strada nel momento in cui la donna ha raggiunto l’uomo consegnandogli altro materiale. All’interno dei sacchetti, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 26mila pillole di Mdma, suddivise tra pasticche di colore azzurro e rosa, oltre a una quantità di ecstasy in polvere.

In base ai dati forniti dalla Questura, il valore complessivo dello stupefacente sul mercato nero è stimato in circa 780mila euro. Si tratta di uno dei colpi più duri inferti al traffico di droghe sintetiche nel territorio lilybetano negli ultimi mesi. Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida del provvedimento.