Dal 1° maggio 2026 entrano ufficialmente in vigore le nuove regole cosmetici 2026, un pacchetto di restrizioni europee che trasformerà radicalmente l’offerta di prodotti nei centri estetici, saloni di acconciatura e profumerie. Il Regolamento Ue 2026/78, adottato all’inizio dell’anno, introduce limiti stringenti sull’utilizzo di diverse sostanze chimiche. Il provvedimento mira a eliminare o ridurre drasticamente la presenza di componenti classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), alzando gli standard di sicurezza per la salute pubblica.

La normativa impone ai professionisti del settore e ai rivenditori una verifica immediata dei magazzini. Tutti i prodotti non conformi ai nuovi parametri non potranno più essere venduti né utilizzati durante i trattamenti professionali, richiedendo una gestione rigorosa delle scorte residue che dovranno essere ritirate dal commercio entro la scadenza del primo maggio.

Stop all’argento e gel metallici: cosa cambia per le unghie

Una delle novità più rilevanti delle nuove regole cosmetici 2026 riguarda l’impiego dell’argento (CI 77820), ingrediente storicamente utilizzato per conferire effetti brillanti e metallizzati. Secondo il nuovo quadro normativo, l’uso di questa sostanza sarà vietato in smalti, gel e prodotti specifici per la ricostruzione unghie. La restrizione colpisce duramente i popolari smalti glitterati e i gel UV a effetto specchio attualmente molto diffusi nei centri estetici.

L’argento resterà consentito, ma con una concentrazione massima dello 0,2%, esclusivamente in categorie limitate come ombretti, rossetti e lucidalabbra. Al contrario, il bando totale riguarderà anche i prodotti spray e aerosol contenenti tale metallo. Questa decisione si basa sulla necessità di ridurre l’esposizione sistematica a metalli che possono interferire con i processi biologici se utilizzati in formulazioni ad alta dispersione o contatto prolungato.

Limiti per profumi, shampoo e fragranze infantili

Il regolamento interviene pesantemente anche sulle fragranze, in particolare sul 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate), ampiamente sfruttato per le note floreali. Le soglie di tolleranza diventano variabili in base alla tipologia di utilizzo: si passa dal 2% consentito nei profumi allo 0,5% per i prodotti a risciacquo come shampoo e bagnoschiuma, fino allo 0,3% per creme e lozioni. Estrema severità è prevista per l’igiene orale, con un limite dello 0,001% in dentifrici e collutori, e un divieto pressoché totale per i prodotti destinati ai bambini sotto i tre anni.

Anche i conservanti subiscono una stretta. Il Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol) vede ridursi le proprie soglie allo 0,2% nei prodotti da risciacquo e allo 0,15% in quelli leave-on, con un divieto assoluto di impiego in aerosol e prodotti per la bocca. Il settore beauty affronta una rivoluzione obbligata.

L’impatto economico e operativo per il settore è significativo. L’industria cosmetica italiana, che vanta un fatturato di oltre 15 miliardi di euro ed è leader mondiale nella produzione di make-up, si trova a dover riformulare migliaia di referenze in tempi record.