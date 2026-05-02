La Pro Loco Mazzarelli APS ha ufficialmente rinnovato i propri vertici associativi per il prossimo triennio. Al termine delle consultazioni svoltesi durante l’Assemblea dei soci dello scorso 22 aprile 2026, e dopo il primo consiglio direttivo operativo del 29 aprile, Antonio Carnemolla è stato nominato Presidente dell’associazione. Succede a Tonino Gulino, figura storica dell’ente, con l’obiettivo di garantire continuità ai progetti esistenti e implementare nuove strategie di promozione territoriale.

L’insediamento segna un momento di transizione per il borgo, focalizzando l’attenzione sulla valorizzazione delle risorse paesaggistiche e culturali della zona. Carnemolla sarà affiancato da una squadra di consiglieri e revisori chiamati a rispondere alle sfide del turismo stagionale e della coesione sociale tra i residenti.

Accanto al Presidente Carnemolla, il ruolo di Vice Presidente della Pro Loco Mazzarelli APS è stato affidato a Cecilia Tumino, scelta per la sua esperienza nel coordinamento delle attività associative. La gestione amministrativa e finanziaria dell’ente vedrà invece l’impegno di Giuseppe Alabiso, che ricoprirà il doppio incarico di Segretario e Tesoriere, figura centrale per garantire la trasparenza e l’efficienza gestionale dell’associazione.

Il consiglio direttivo si completa con i consiglieri eletti: Antonella Salerno, Maurizio Carnemolla, Maurizio Carratello, Emilia Rollo, Giovanni Cascone e Marco Carnemolla. Contestualmente, l’organo di garanzia dei Probiviri sarà composto da Venerando Suizzo, Lorenzo Lo Presti e Giuseppe Salonia, con quest’ultimo eletto Presidente del collegio.

Il rinnovo delle cariche giunge in un periodo cruciale per la programmazione degli eventi estivi e delle attività di promozione del patrimonio naturalistico di Marina di Ragusa. Storicamente, le Pro Loco giocano un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi turistici locali, collaborando spesso con le amministrazioni comunali per la manutenzione dell’identità storica dei borghi.