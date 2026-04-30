La formazione della Volley Modica Under 17 si è laureata vice campione regionale di categoria al termine della finale disputata ieri pomeriggio al Palazzetto Comunale di Trabia. Il gruppo guidato da coach Ciccio Italia è stato superato dalla Warrior Universal Catania con il punteggio di 3-1 (21/25, 25/9, 21/25, 26/28). Nonostante la sconfitta nel match decisivo, il piazzamento permette ai biancoazzurri di accedere alla fase nazionale, dove difenderanno i colori dell’Isola insieme alla compagine etnea.

L’accesso all’atto finale era stato conquistato nella mattinata di ieri a Termini Imerese, grazie a una netta vittoria per 3-0 contro la Don Orione Capacense. La sfida per il titolo ha riproposto il confronto tra le due società che si erano già affrontate lunedì scorso al “PalaRizza” di Modica per il titolo Under 19, confermando il valore dei due vivai nel panorama della pallavolo siciliana.

Cronaca della finale regionale a Trabia

Il match per l’assegnazione del titolo siciliano ha visto una partenza decisa del sestetto catanese, capace di portarsi subito sul 3/6. Dopo un recupero modicano, l’Universal Catania ha piazzato il break decisivo sul 16/19, chiudendo il primo set 21/25. La reazione della Volley Modica Under 17 è stata tuttavia perentoria: nel secondo parziale i ragazzi di Ciccio Italia hanno dominato in ogni fondamentale, pareggiando i conti con un netto 25/9.

L’equilibrio è tornato sovrano nella terza frazione, giocata punto a punto fino alle fasi cruciali, dove il cinismo etneo ha prevalso nuovamente (21/25). Il quarto set si è trasformato in una vera battaglia sportiva, decisa solo ai vantaggi. Modica ha avuto a disposizione il set point per portare la gara al tie-break, ma Catania è riuscita ad annullarlo e a chiudere i conti sul 26/28, tra le contestazioni biancoazzurre per un’ultima palla valutata out dal direttore di gara. La sfida si è decisa su pochi palloni.

Il percorso verso le finali nazionali

Il raggiungimento della finale regionale rappresenta un traguardo di rilievo per il movimento pallavolistico della Contea. La Sicilia, per regolamento federale, qualifica le prime due classificate del campionato Under 17 maschile alla fase nazionale, garantendo così alla Volley Modica la continuità della stagione oltre i confini regionali. Il movimento giovanile siciliano sta vivendo una fase di ricambio generazionale, con le società di Catania e Ragusa che storicamente si contendono il primato nelle categorie “NextGen”.

Il risultato conferma la solidità dello staff tecnico guidato da Italia e la capacità del sodalizio di competere ai vertici. “Nonostante la battuta d’arresto nel rettilineo finale”, la società ha espresso orgoglio per il cammino svolto, ringraziando i ragazzi e le realtà partner che hanno sostenuto il progetto.