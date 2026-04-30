L’Asd Giarratana Volley play off si ferma nella fase “Big” del campionato di Serie D dopo la sconfitta subita sul campo del Viagrande. Il match di ritorno si è concluso con il punteggio di 3-1 a favore delle padrone di casa, risultato che bissa il successo etneo dell’andata (3-0). Nonostante l’uscita da questa fase della post-season, la formazione giarratanese non conclude qui la sua stagione agonistica.

In base al regolamento del campionato, le ragazze guidate da coach Saro Corallo avranno un’ultima possibilità per centrare il salto di categoria. A metà maggio 2026, infatti, la formazione iblea disputerà una finale in gara secca tra le mura amiche contro la compagine vincente del Gruppo 2. L’appuntamento decisivo metterà in palio l’obiettivo stagionale in un unico confronto diretto.

La sfida di Viagrande è stata caratterizzata da un discreto equilibrio, con le rossoblù capaci di strappare il terzo set prima di cedere definitivamente alle avversarie. L’allenatore Saro Corallo ha commentato così la prestazione della squadra: «Sapevamo che sarebbe stata una trasferta complicata. Abbiamo provato a mettere in campo tutto quello che avevamo, ma loro hanno avuto maggiore continuità e precisione nei momenti decisivi. Nonostante il risultato, le ragazze hanno lottato».

Il tecnico ha poi rivolto l’attenzione all’immediato futuro, sottolineando la necessità di recuperare le energie mentali per l’ultimo atto della stagione. La delusione per l’eliminazione dai play off “Big” dovrà essere elaborata rapidamente in vista della finale casalinga, dove il fattore campo potrebbe risultare determinante per l’esito dell’incontro.

Il volley femminile a Giarratana rappresenta un importante polo di aggregazione sociale e sportiva per la provincia di Ragusa. Il club, che vanta una solida base di sostenitori, punta a consolidare la propria presenza nei campionati regionali superiori. La promozione in Serie C sarebbe un traguardo storico per la piccola comunità iblea, storicamente legata a sport di squadra che promuovono l’eccellenza giovanile locale.

La Serie D siciliana ha mostrato in questa stagione un innalzamento del livello tecnico, con formazioni etnee e siracusane particolarmente competitive. Il Giarratana ha saputo mantenere un rendimento costante per tutta la regular season, garantendosi l’accesso alle fasi finali. Ma riusciranno le rossoblù a superare l’ultimo ostacolo davanti al proprio pubblico? La tensione agonistica sale.

Il presidente Salvatore Pagano ha voluto richiamare all’ordine l’intero ambiente: «Il percorso nei play off non si è chiuso come speravamo, ma resta la consapevolezza di avere un gruppo serio. A metà maggio avremo un’altra occasione, una partita che può cambiare il nostro finale di campionato». Il numero uno del club ha inoltre invitato i tifosi a riempire le tribune per quello che si preannuncia come l’evento sportivo dell’anno per la società.