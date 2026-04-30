La corsa per la promozione diretta in Serie A nel campionato di Serie B entra nella fase decisiva. Restano infatti ancora cinque giornate da disputare, con quattro squadre racchiuse in un margine ristrettissimo di punti. Il Venezia guida la classifica con 71 punti e mantiene un vantaggio di 3 lunghezze sul Frosinone, che occupa la seconda posizione a quota 68. Il Monza segue al terzo posto con 66 punti, mentre il Palermo si trova al quarto posto con 64 punti. Due squadre otterranno la promozione diretta, mentre la terza squadra salirà attraverso i playoff che coinvolgeranno sei partecipanti.

Il Venezia

Il Venezia si presenta come la squadra più solida del momento, e conferma la propria posizione grazie ai risultati concreti ottenuti nelle ultime settimane, e alla sua straordinaria continuità di rendimento. La vittoria contro la Juve Stabia, arrivata grazie alla doppietta di Adorante, ha rafforzato la leadership del club veneto, oggi il principale favorito dalle quote campionato cadetto. La squadra dovrà affrontare un calendario che include due trasferte contro Virtus Entella e Bari, entrambe ferme a 34 punti, e due partite casalinghe contro Empoli e Palermo, oltre alla sfida esterna contro lo Spezia.

Il Frosinone

Il Frosinone mantiene una posizione favorevole, e conserva un vantaggio di 2 punti sul Monza e di 4 punti sul Palermo. La squadra dovrà gestire un calendario che sulla carta appare equilibrato, ma che può nascondere alcune insidie. Il prossimo impegno contro il Palermo rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le squadre, perché un risultato positivo potrebbe consolidare il secondo posto. Dopo questa sfida, il Frosinone affronterà Modena, Carrarese, Juve Stabia e Mantova: incontri che richiedono una particolare attenzione per evitare sorprese.

Il Monza

Il Monza vive una fase più complessa, dopo il boom di risultati iniziali. Si tratta dell’unica big che non ha raccolto 3 punti durante l’ultimo turno, il che l’ha penalizzata non poco nella corsa alla promozione, facendola scivolare al terzo posto. Il pareggio per 1-1 contro il Catanzaro, ottenuto con il gol di Pessina al 96’, ha evidenziato delle difficoltà nel chiudere le partite. Nonostante questo rallentamento, il Monza dispone di un calendario privo di scontri diretti nelle ultime cinque giornate: un elemento che può rappresentare un vantaggio, a patto di guarire dalla “pareggite”. Le sfide contro Bari, Sampdoria, Modena, Mantova ed Empoli presentano l’opportunità giusta per accumulare punti senza affrontare concorrenti diretti, ma richiedono un livello di concentrazione elevato per evitare passi falsi.

Il Palermo

Il Palermo si trova in una situazione più complicata, considerando che registra un ritardo di 4 punti dal Frosinone. La squadra siciliana deve puntare a cinque vittorie nelle ultime cinque gare per mantenere delle possibilità concrete per la promozione diretta: una prospettiva che risulta abbastanza improbabile. Il calendario presenta inoltre delle difficoltà evidenti, con due scontri diretti contro Frosinone e Venezia, rispettivamente nella prima e nell’ultima partita di questo ciclo finale. Due incontri a dir poco decisivi, perché il Palermo dovrà recuperare punti proprio contro le squadre che lo precedono in classifica. In sintesi, i rosanero ad oggi risultano sfavoriti per la volata finale per la Serie A, a meno di non passare dai playoff.