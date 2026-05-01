Tutto pronto per la ComisoRace 2026 podismo, l’evento sportivo che domenica 3 maggio trasformerà il centro storico di Comiso nel cuore pulsante dell’atletica leggera siciliana. La manifestazione, organizzata dall’Athlon Kamarina sotto la guida della presidente Loredana Busacca, vedrà la partecipazione di oltre 350 atleti Master e l’esordio assoluto di una batteria riservata all’Elite internazionale. La partenza e l’arrivo sono fissati nella suggestiva Piazza Fonte Diana, dove si sfideranno corridori in rappresentanza di 65 diverse società sportive.

L’edizione 2026 introduce una novità tecnica rilevante: una gara a se stante di 10 chilometri dedicata ai professionisti, strutturata su dieci giri da un chilometro ciascuno per massimizzare lo spettacolo. Tra i nomi più attesi figurano l’azzurro Daniele Meucci, Ahmed Ouhda e Giulia Zanne, pronti a confrontarsi con una nutrita rappresentanza di atleti africani provenienti da sei diverse nazioni. La competizione si preannuncia di altissimo livello tecnico, elevando il profilo della kermesse oltre i confini regionali.

I protagonisti della gara Master e i numeri della partecipazione

Il settore amatoriale conferma la grande attrattività del circuito Sicily Bronze Races. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, le società più rappresentate saranno l’Athlon Kamarina con 36 iscritti, seguita dalla Megara Running con 35 e dalla Pol. Atletica Vittoria con 18. Le categorie più affollate risultano essere la SM50 con 55 atleti al via e, tra le donne, la SF55 con 16 partecipanti. Un dato curioso riguarda l’età dei concorrenti: i veterani della corsa saranno Rosaria Lanza e Giuseppe Dottorello, entrambi di 76 anni.

Nella prova sui 10 chilometri Master, i riflettori saranno puntati su Desiree Cugnata, Francesca Alario e Maria Nicotra per il settore femminile. Tra gli uomini, la lotta per il podio coinvolgerà atleti del calibro di Paolo Scimonello, Giovanni Dezio e Francesco Ingargiola, accreditato come il miglior siciliano di sempre in maratona. Lo spettacolo si preannuncia pirotecnico. La varietà del parterre garantisce una sfida aperta sia per la vittoria assoluta che per i primati di categoria.

Il podismo in Sicilia: impatto sportivo e territoriale

Il movimento podistico in provincia di Ragusa ha registrato negli ultimi anni una crescita costante, consolidando eventi come la ComisoRace quale volano per il turismo sportivo. Le competizioni su strada non rappresentano solo un momento agonistico, ma un’occasione di valorizzazione dei centri storici attraverso il coinvolgimento di centinaia di appassionati e delle loro famiglie. Comiso, con il suo tracciato cittadino tecnico e veloce, si conferma sede ideale per eventi che integrano sport d’élite e partecipazione di massa.

La gestione della sicurezza e l’organizzazione logistica sono state curate nei minimi dettagli per garantire il regolare svolgimento delle batterie previste a partire dalle ore 9:00.