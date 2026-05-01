Entrano nel vivo a Ragusa le celebrazioni per la Festa San Giuseppe Artigiano Ragusa, un appuntamento che unisce fede e riconoscimento del valore sociale del lavoro. La manifestazione ha preso ufficialmente il via ieri sera con la santa messa celebrata nella sala “Padre Rollo” del centro direzionale della zona artigianale. Il momento spirituale ha visto la partecipazione corale delle istituzioni cittadine, dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA e Confartigianato e di numerosi lavoratori delle imprese locali.

Durante l’omelia, padre Andrea La Terra ha sottolineato l’importanza storica di questa ricorrenza, istituita nel 1955, richiamando il messaggio dei vescovi per il Primo Maggio. Il parroco ha definito il lavoro come “la grammatica della società”, un codice comune che permette il riconoscimento tra le persone. Le attività proseguono oggi con la celebrazione eucaristica delle 8:30 presieduta dal novello sacerdote Alessio Leggio, seguendo il solco di una tradizione che vede la parrocchia come punto di riferimento per l’intero comparto produttivo ibleo.

Solidarietà e spettacolo: gli appuntamenti di sabato e domenica

Il fine settimana offrirà un connubio tra spiritualità e impegno civile. Sabato 3 maggio, oltre alle funzioni religiose delle 8:30 e delle 19:00, la giornata sarà caratterizzata da una importante iniziativa solidale. Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, i volontari effettueranno una raccolta alimentare per i più bisognosi presso quattro punti vendita del quartiere: Despar e Incoop di via Paestum, e i punti Ard Discount di via Achille Grandi e via Anfuso.

La serata di sabato si sposterà nel salone parrocchiale alle 21:00 con la messa in scena della commedia “Una scelta per la vita”, diretta da Emanuele Pluchino, accompagnata da una degustazione di prodotti tipici locali. La domenica rappresenta il culmine dei festeggiamenti. La giornata della festa esterna prevede la messa solenne delle 19:00 presieduta dal vicario generale, don Roberto Asta, seguita dalla processione del simulacro alle ore 20:00. Il corteo sarà accompagnato dal corpo bandistico San Giorgio – Città di Ragusa e si concluderà con uno spettacolo di fiaccole.