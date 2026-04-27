Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Caccamo, nel Palermitano. Francesco Mansueti, agricoltore di 70 anni, ha perso la vita nella serata di ieri dopo essere stato travolto dal proprio trattore mentre lavorava in un terreno di sua proprietà.

Il dramma si è consumato in contrada Santa Vittoria. A lanciare l’allarme è stato il fratello della vittima il quale, non vedendolo rientrare a casa all’orario previsto, si è recato in campagna per cercarlo. Giunto sul posto, l’uomo ha scoperto il mezzo agricolo ribaltato con il fratello bloccato al di sotto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano agricoltore a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Restano da accertare le cause che hanno portato al ribaltamento del trattore, l’ennesimo episodio di cronaca legato alla sicurezza nel settore agricolo del territorio siciliano.