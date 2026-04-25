Il panorama politico siciliano vede un nuovo assetto per Forza Italia con la nomina di Nino Minardo a Commissario regionale. La decisione, ufficializzata dal segretario nazionale Antonio Tajani, segna un cambio di vertice per il partito nell’isola. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il coordinamento tra la base territoriale e l’attività legislativa regionale.
Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, ha espresso soddisfazione per il provvedimento a nome dell’intero gruppo parlamentare. Secondo Pellegrino, la figura di Minardo garantirà una sintonia operativa essenziale per raccordare le necessità degli enti locali con l’azione amministrativa del governo regionale.
“Desidero augurare a Nino Minardo buon lavoro per l’incarico di Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia”, ha dichiarato Pellegrino, sottolineando l’importanza di avere un punto di contatto autorevole per il partito. Il capogruppo ha inoltre rivolto un ringraziamento al segretario Tajani per aver recepito le istanze provenienti dalla base siciliana.
Il passaggio di consegne vede l’uscita di Marcello Caruso, a cui è andato il riconoscimento per l’attività svolta sul territorio. Per Caruso si prospetta ora la prosecuzione dell’impegno politico all’interno degli organismi nazionali del partito. La nuova gestione commissariale dovrà ora guidare Forza Italia verso le prossime sfide istituzionali nell’isola.
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