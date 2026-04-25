Monterosso Almo si appresta a celebrare domani la Festa degli Angeli, l’evento che conclude la settimana dedicata alla patrona Maria Santissima Addolorata. La giornata rappresenta un momento di profonda partecipazione per la comunità locale, unendo le funzioni religiose solenni alle storiche manifestazioni folkloristiche che caratterizzano la tradizione del paese.
Il programma domenicale inizierà alle 7:30 con il suono delle campane e i colpi a cannone, seguiti dalla prima celebrazione eucaristica delle 8:30. Nel corso della mattinata, il corpo bandistico cittadino attraverserà le vie del centro, anticipando la messa solenne delle 10:30 presieduta dall’arciprete don Innocenzo Mascali. Successivamente, il simulacro della Vergine sarà traslato in processione verso il cimitero per l’Atto di Consacrazione.
Il pomeriggio sarà scandito dalla tradizionale “cena”, l’asta di beneficenza di prodotti tipici locali prevista per le 16:30. La fase serale delle celebrazioni entrerà nel vivo alle 19:30 con la funzione religiosa officiata dal vicario generale della Diocesi di Ragusa, don Roberto Asta, che precederà l’uscita del simulacro per la seconda processione cittadina.
Il corteo percorrerà le arterie principali del borgo, tra cui via Vittorio Emanuele e corso Umberto, effettuando una sosta per l’Adorazione Eucaristica presso la chiesa di San Giovanni Battista. I festeggiamenti si concluderanno intorno alle 22:00 con uno spettacolo pirotecnico che segnerà la chiusura della giornata dedicata alla memoria e alla devozione popolare di Monterosso Almo.
Lascia un commento