Il comparto olivicolo siciliano ottiene un importante riconoscimento nazionale all’Ercole Olivario 2026. Durante la cerimonia del prestigioso concorso dedicato alle eccellenze olearie italiane, il Consorzio di tutela dell’olio DOP Monti Iblei ha celebrato la vittoria di una propria azienda associata. Il premio “Goccia d’Ercole” è stato assegnato alla produzione di eccellenza del territorio ragusano, confermando l’alta qualità della filiera locale.

Nella categoria dedicata agli oli DOP e IGP a fruttato medio, si è classificata al primo posto l’azienda Agraria Terraliva di Frontino Giuseppina. Il prodotto premiato è l’olio Cherubino IGP Sicilia, giudicato dalla commissione come una delle migliori espressioni della produzione olivicola dell’isola. Questo riconoscimento sottolinea il valore di un prodotto che rappresenta l’identità agricola e gastronomica dell’area dei Monti Iblei.

L’Ercole Olivario, istituito nel 1993, è considerato uno dei concorsi più autorevoli del settore a livello nazionale. L’iniziativa mira a valorizzare l’olio extravergine di oliva di qualità, tutelando la biodiversità e sostenendo le imprese che operano nel mercato interno. La competizione coinvolge istituzioni e associazioni di categoria, premiando diverse categorie tra cui fruttati leggeri, medi e intensi, oltre a sezioni specifiche per oli certificati e olive da tavola.

L’affermazione dell’azienda siciliana in questo contesto istituzionale evidenzia la capacità del territorio di esportare prodotti capaci di raccontare la tipicità e la ricchezza degli Iblei. Il successo ottenuto contribuisce a promuovere il patrimonio olivicolo regionale all’interno di un panorama produttivo nazionale sempre più competitivo e attento alla tracciabilità del prodotto.