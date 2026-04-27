Il Comune di Ragusa ha avviato le procedure per le iscrizioni agli asili nido comunali relative all’anno scolastico 2026/2027. Le istanze, gestite dal Settore Servizi alla Persona e Politiche dell’istruzione, devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 24:00 del prossimo 1° giugno.
L’amministrazione comunale ha previsto due modalità principali per l’inoltro della documentazione. La prima opzione, interamente digitale, avviene tramite lo sportello telematico istituzionale previo accesso con sistemi di identità certificata come SPID, CIE o CNS. Questa procedura garantisce l’identificazione immediata del richiedente.
In alternativa, resta disponibile la modalità cartacea. In questo caso, i genitori devono reperire il modulo sul sito ufficiale dell’ente e trasmetterlo compilato agli indirizzi di posta elettronica certificata o ordinaria dell’ufficio protocollo generale.
Per supportare gli utenti nella compilazione e fornire chiarimenti operativi, l’Ufficio Asili nido ha attivato linee telefoniche dedicate e contatti email specifici. Gli operatori comunali rimarranno a disposizione per l’intera durata del bando per facilitare l’accesso al servizio educativo.
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