I cognomi siciliani riflettono una stratificazione storica complessa che vede Russo e Messina primeggiare per diffusione sull’intero territorio isolano. Seguono con alta frequenza Caruso, Lombardo e Marino, completando un quadro dove i nomi di famiglia si intrecciano con origini geografiche, professioni e caratteristiche fisiche. Questa distribuzione anagrafica non è casuale, ma affonda le radici in secoli di evoluzione sociale e scambi culturali tra il Centro Italia e l’isola.

Una parte consistente dei cognomi siciliani deriva da toponimi o indicazioni etniche, testimoniando la mobilità del passato. Nomi come Greco, Romano, Puglisi e Catalano indicano chiaramente la provenienza dei capostipiti, così come Genovese o Provenzano. Accanto a questi, i cognomi legati ai mestieri medievali descrivono l’economia del tempo: Cavallaro, Spadaro, Balistreri e Maniscalco raccontano di antiche corporazioni artigiane, mentre Vaccaro e Cannizzaro rimandano alle attività agricole e pastorali.

Oltre alle professioni, l’antroponimia siciliana si nutre di soprannomi e nomi augurali. Pappalardo e Mancuso appartengono alla categoria legata a tratti personali, rispettivamente riferiti alla golosità o all’uso della mano sinistra. Altri, come Bonanno o Bongiorno, derivano da formule descrittive di epoca medievale. Esistono poi varianti legate a contesti specifici, come i cognomi assegnati storicamente ai trovatelli (Trovato, Di Dio) o i matronimici rari come Emma, diffusi soprattutto nell’ennese.

Le particolarità fonetiche, come i cognomi tronchi accentati Alì e Calì, sottolineano l’influenza delle diverse dominazioni e culture che hanno attraversato la Sicilia. Ogni nome di famiglia agisce dunque come un frammento di storia sociale, permettendo di ricostruire la composizione delle comunità locali e le loro trasformazioni. Oggi, nomi come Rizzo, Amato e Costa completano una mappa identitaria che resta tra le più variegate e studiate del panorama nazionale.