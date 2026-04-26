È stata rintracciata telefonicamente Erika, la giovane scomparsa di cui si erano perse le tracce a Monreale durante la serata di ieri, 25 aprile. La conferma del ritrovamento, seppur al momento solo verbale, è stata data dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha diffuso la notizia dopo essersi messo in contatto diretto con la famiglia della ragazza.

Sebbene la giovane non sia ancora rientrata fisicamente presso la propria abitazione, il colloquio telefonico ha permesso di accertare le sue condizioni e di interrompere le ricerche avviate nelle ultime ore. Il primo cittadino ha ritenuto doveroso aggiornare la comunità monrealese, che si era mobilitata per seguire l’evolversi della vicenda.

“È stata rintracciata telefonicamente”, ha confermato Arcidiacono, spiegando che l’aggiornamento arriva in seguito a un confronto costante con i parenti. La situazione sembra dunque avviarsi verso una risoluzione definitiva, in attesa che la ragazza faccia rientro a casa e si chiudano formalmente le procedure legate alla sua scomparsa.

La tempestività della comunicazione ha permesso di placare l’allarme sociale scaturito dalla notizia della sparizione, avvenuta in un giorno festivo di grande affluenza nel comune normanno. Restano ora da chiarire le motivazioni dell’allontanamento, compito che spetterà alle autorità competenti una volta completato il rientro.