Il San Gregorio batte il Comiso nella finale play-off di Prima Categoria e conquista l’accesso al prossimo campionato di Promozione. Sul campo neutro di Canicattini Bagni, la formazione etnea si è imposta per 4-1 al termine di un match indirizzato già nel primo tempo dalla prestazione dell’attaccante Valenti.

La gara si sblocca al 15′ minuto, quando un tiro di Valenti viene deviato in rete da Bubakar per il vantaggio del San Gregorio. Il Comiso tenta di reagire, ma al 38′ subisce il doppio svantaggio: Arcidiacono viene espulso per un intervento a centrocampo e, sulla punizione successiva, Valenti ribatte in rete dopo una parata del portiere. Prima dell’intervallo, lo stesso Valenti sigla il 3-0.

Nella ripresa, il Comiso prova a riaprire l’incontro al 50′ grazie a un calcio di rigore trasformato da Rimmaudo. Nonostante il forcing finale dei verdarancio, il San Gregorio gestisce il vantaggio e chiude definitivamente i conti in pieno recupero con la rete del 4-1 firmata da Geraci.

“È stata una partita difficile e sfortunata – ha commentato il presidente Gaetano Tomasello – la squadra ha sentito la tensione e non è riuscita a esprimersi al massimo”. Il patron del Comiso ha inoltre lamentato un errore arbitrale in occasione del raddoppio etneo, ringraziando comunque il gruppo per il campionato disputato e confermando che la società ripartirà dalla Prima Categoria.