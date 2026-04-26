Una giovane di nome Erika è scomparsa venerdì sera a Monreale, in provincia di Palermo. I genitori hanno lanciato un appello sui social network per ottenere aiuto nella ricerca.

Erika è stata vista per l’ultima volta nella serata di venerdì 25 aprile 2026 a Monreale. Da quel momento, la famiglia non ha più sue notizie.

L’appello della madre indica che Erika potrebbe trovarsi tra Monreale, Partinico e aree limitrofe. Non sono stati forniti dettagli su età, abbigliamento o altre caratteristiche fisiche.

L’appello della famiglia

“Vi chiedo di aiutarci a trovare mia figlia. Per favore, fate girare. Se qualcuno sa qualcosa, ci contatti”, si legge nel post diffuso su gruppi locali e pagine Facebook dell’hinterland palermitano.

La famiglia raccomanda di contattare i Carabinieri di Monreale al numero 091/640111 o il 112 per emergenze. Le autorità sono state informate e stanno conducendo le ricerche.