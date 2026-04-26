Michele Zarrillo ha portato ad Acate il suo tour celebrativo la sera del 25 aprile 2026, trasformando Piazza Libertà in un teatro a cielo aperto davanti a un pubblico proveniente da tutta la Sicilia sud-orientale. L’esibizione era il momento centrale del programma dedicato alla festa di San Vincenzo Martire, patrono della città. E quello che è andato in scena quella notte ha superato ogni aspettativa.

Il concerto di Zarrillo ad Acate: una serata da ricordare

Il cantautore romano è salito sul palco alle 22:30, portando ad Acate una tappa del tour “L’elefante e la farfalla”, dedicato ai trent’anni dall’album omonimo che ha segnato una fase importante della sua carriera.

Il risultato è stato qualcosa di più di un semplice concerto: un abbraccio collettivo tra un artista e una comunità.

La cena al Ristorante Disìo: la cucina siciliana incontra la musica italiana

Prima del concerto, Michele Zarrillo e il suo entourage hanno scelto il Ristorante Disìo di Comiso per la cena, come reso noto dallo stesso locale sui propri canali social.

Secondo quanto comunicato dal ristorante, l’artista ha avuto modo di conoscere la filosofia della cucina del locale: “cucina autentica e artigianale al 100%“, dalle paste fresche ai dolci, nel rispetto delle tradizioni gastronomiche del territorio.

La presenza di Zarrillo ha rappresentato, un momento di visibilità e di orgoglio locale, ulteriore segnale dell’attenzione che l’evento ha saputo richiamare attorno ad Acate. LA FOTO DA PAGINA https://www.facebook.com/ristorantedisio