I pagamenti relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) entrano nella fase operativa per il mese di aprile. L’INPS ha iniziato l’elaborazione delle pratiche lo scorso 22 aprile, procedendo con l’invio delle disposizioni di pagamento per i cittadini impegnati nei percorsi di attivazione lavorativa previsti dalla normativa vigente.
A partire dal 24 aprile, molti beneficiari hanno riscontrato l’aggiornamento della data di accredito all’interno del proprio fascicolo previdenziale. Nonostante le aspettative di alcuni utenti per un anticipo entro la festività del 25 aprile, le tempistiche ufficiali confermano che l’erogazione delle somme non subirà variazioni anticipate rispetto al calendario gestionale dell’istituto.
La data fissata per l’accredito del contributo mensile è mercoledì 29 aprile. In questa giornata i soggetti coinvolti nelle attività formative riceveranno il bonifico spettante, a condizione che sia stata regolarmente confermata la partecipazione alle iniziative di politica attiva necessarie per il mantenimento del sostegno economico.
Coloro che non visualizzano ancora lo stato della pratica possono consultare il portale dell’Istituto nelle prossime ore, poiché le operazioni di caricamento procedono in modo scaglionato. La verifica sul sito INPS rimane lo strumento principale per monitorare sia l’avvio della lavorazione che la conferma definitiva della data di valuta sul conto corrente.
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