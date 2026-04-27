Le previsioni meteo per il ponte del 1° maggio confermano un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutta l’Italia. Le correnti fresche responsabili dei rovesci degli ultimi giorni si sposteranno verso i Balcani, lasciando spazio a una robusta rimonta dell’anticiclone sub-tropicale. Il cambio di scenario garantirà stabilità e un sensibile aumento termico, specialmente tra sabato e domenica.
La giornata di venerdì 1 maggio vedrà cieli sereni su gran parte del Nord e del Centro, nonostante una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. All’estremo Sud persisterà una residua variabilità atmosferica, con possibilità di deboli piovaschi tra la Sicilia e la Calabria meridionale, ma in un contesto di rapido miglioramento.
Il consolidamento dell’alta pressione diventerà evidente sabato 2 maggio. Il sole dominerà quasi ovunque, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo l’arco alpino occidentale e la dorsale appenninica meridionale. Le temperature inizieranno a salire gradualmente, supportate da una ventilazione in attenuazione su tutto il bacino del Mediterraneo.
Il picco del bel tempo è atteso per domenica 3 maggio. Le temperature raggiungeranno punte di 25-26°C in diverse località, configurando un clima pienamente primaverile. Nonostante il transito di velature sottili da ovest al Nord e al Centro, la stabilità resterà garantita, offrendo condizioni ideali per le attività all’aperto su tutto il territorio nazionale.
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