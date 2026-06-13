Il Frigintini Calcio apre ufficialmente la pianificazione della stagione 2026/2027. La società modicana, reduce dalla permanenza nel campionato di Promozione siciliana conquistata attraverso i play out, si prepara a una fase di riorganizzazione interna che interesserà sia l’assetto dirigenziale sia l’area tecnica.
Nel corso dell’ultimo consiglio direttivo sono state formalizzate le dimissioni del presidente Nuccio Gugliotta, del vicepresidente Francesco Pulino e del direttore sportivo Sergio Cappello. Una decisione che arriva dopo un progressivo disimpegno dei tre dirigenti già avviato prima della conclusione della stagione regolare, con il ritorno temporaneo alla guida del club di Salvatore Colombo.
La società ha espresso un ringraziamento ufficiale ai dirigenti uscenti per il lavoro svolto negli ultimi anni, chiudendo una fase che aveva accompagnato il Frigintini nelle recenti stagioni sportive.
Frigintini Calcio, attese le nuove nomine
L’attenzione si concentra ora sui prossimi passaggi organizzativi. Secondo quanto comunicato dal club, nelle prossime settimane saranno resi noti i nuovi quadri dirigenziali che dovranno guidare la società nel nuovo ciclo sportivo.
Parallelamente procede la programmazione tecnica. Il Frigintini punta a presentarsi regolarmente ai nastri di partenza del campionato ad agosto e lavora alla definizione dell’organico che affronterà la prossima stagione.
Tra le prime novità dovrebbe esserci l’ufficializzazione dell’allenatore Francesco “Ciccio” Di Rosa, indicato come il profilo scelto per la guida della prima squadra. Contestualmente il club dovrebbe comunicare anche l’elenco dei calciatori confermati dopo la stagione appena conclusa.
Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, bisognerà attendere l’apertura ufficiale delle liste di trasferimento fissata dalla normativa federale al 1° luglio, data dalla quale potranno essere formalizzati nuovi tesseramenti.