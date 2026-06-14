Oggi, domenica 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, a Modica è prevista una giornata dedicata alla donazione di sangue con l’apertura straordinaria della sede AVIS di Modica. L’iniziativa coinvolgerà volontari e donatori per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un gesto che può salvare vite umane.

Giornata mondiale e donazione di sangue a Modica

La donazione di sangue rappresenta il fulcro della giornata organizzata da AVIS Modica, che accoglierà chiunque voglia contribuire alla raccolta. Il sangue, ricordano dall’associazione, non può essere prodotto artificialmente e dipende esclusivamente dalla disponibilità dei donatori volontari.

L’appuntamento si inserisce nella Giornata mondiale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che per il 2026 ha scelto lo slogan: “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”. Un messaggio che punta a rafforzare la consapevolezza sull’importanza della donazione regolare e continuativa.

Secondo le indicazioni dell’OMS, ogni anno nel mondo vengono raccolte circa 118 milioni di donazioni di sangue, indispensabili per interventi chirurgici, emergenze e terapie croniche. In questo quadro, il ruolo delle associazioni territoriali come AVIS diventa decisivo per garantire la disponibilità di scorte nei sistemi sanitari locali.

Il ruolo di AVIS Modica e la rete di solidarietà

La donazione di sangue è al centro anche del messaggio diffuso da AVIS Modica, che sottolinea il valore umano del gesto:

“Questa giornata ci appartiene. Appartiene a ogni donatore che spontaneamente sceglie di fare qualcosa di concreto per un altro essere umano, senza conoscerlo, senza aspettarsi niente in cambio – sottolineano dal direttivo – AVIS Modica è fatta di queste persone, e domenica siamo qui per ringraziarle e per invitare chi non l’ha ancora fatto a compiere questo passo. Vogliamo che ogni donatore esca dalla nostra sede con qualcosa in più: la consapevolezza di aver fatto la cosa giusta, e un piccolo segno della nostra gratitudine”.

Il sangue raccolto viene utilizzato quotidianamente nei reparti di emergenza, durante interventi chirurgici e nei percorsi di cura di pazienti oncologici o cronici. La continuità delle donazioni è considerata essenziale per evitare carenze nei periodi critici dell’anno.