Dal 2 al 5 luglio Marzamemi ospiterà la 12ª edizione del Festival del Pesce Azzurro e Tonno in Tonnara, appuntamento dedicato alla cultura marinara, alla filiera ittica e alla valorizzazione del borgo costiero del Sud-Est siciliano. L’evento coinvolgerà piazze, cortili storici e luoghi simbolo del centro, trasformandolo in un percorso diffuso tra degustazioni, laboratori, incontri e spettacoli.

Il Festival del Pesce Azzurro e Tonno in Tonnara punta a rafforzare il legame tra identità locale, economia del mare e innovazione gastronomica, con un programma che intreccia tradizione e nuove pratiche sostenibili. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Marzamemi con il sostegno di istituzioni nazionali e regionali e il patrocinio del Comune di Pachino.

Quattro giorni tra cucina, cultura del mare e innovazione

Il borgo di Marzamemi sarà animato da un calendario fitto che interesserà la Loggia della Tonnara, Piazza Regina Margherita, il Cortile di Palazzo dei Principi di Villadorata e Largo Balata. Qui si alterneranno showcooking, degustazioni guidate, laboratori didattici e momenti di approfondimento scientifico.

Il programma del Festival del Pesce Azzurro e Tonno in Tonnara si aprirà il 2 luglio con i saluti istituzionali in piazza e le prime degustazioni dedicate al pescato locale. A seguire, spazio a talk e dimostrazioni culinarie curate dalla food blogger Barbara Conti insieme a chef siciliani.

Tra i protagonisti della manifestazione anche nomi di rilievo della cucina regionale e nazionale, tra cui lo chef Pietro D’Agostino, una stella Michelin, insieme a Rosi Napoli, Maurizio Urso, Giulia Carpino, Nicola Amendola, Enzo Ridolfo, Giovanni Gambuzza, Luca Giannone e Giorgio Di Rosa.

Il programma prevede inoltre spettacoli musicali serali con gli Alter Faber, i Musikanten, la Noro’s Band e il gruppo Unica Vuci, che proporrà repertori legati alla tradizione siciliana.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il Mercato degli Operatori della Pesca, previsto dal 4 luglio, che consentirà ai pescatori locali di vendere direttamente il pescato del giorno, promuovendo una filiera corta e un consumo consapevole.

Il tema della sostenibilità attraversa l’intero Festival del Pesce Azzurro e Tonno in Tonnara, con seminari dedicati alla biodiversità marina, alle tecniche di conservazione e alle nuove tecnologie applicate alla filiera ittica, inclusi approfondimenti sulla blockchain alimentare.

Non mancheranno laboratori per famiglie e incontri con biologi marini, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla tutela dell’ecosistema marino mediterraneo.

Momento centrale della manifestazione sarà la Cerimonia del Taglio del Tonno, ospitata nel Cortile del Palazzo dei Principi di Villadorata e affidata ad Angelo Cappuccio con lo chef Giovanni Fichera. Il rito si svolgerà il 4 e 5 luglio e sarà accompagnato da degustazioni di tonno rosso e vini del Val di Noto.

Il festival si chiuderà domenica 5 luglio con lo show cooking “Slow Fish”, la premiazione del contest “Cooking the Sea” e il concerto del coro Unica Vuci.