L’Avimec Modica prosegue nel segno della continuità tecnica e conferma anche per la prossima stagione Manuel Benassi come vice allenatore di coach Enzo Distefano. Per il tecnico argentino si tratta del terzo anno consecutivo nello staff della formazione impegnata in Serie A3.

La società biancoazzurra, dopo il rinnovo del tecnico principale, ha ufficializzato anche quello del suo principale collaboratore, consolidando un progetto tecnico che punta alla stabilità in vista del campionato nel girone Blu.

La riconferma di Benassi si inserisce nella strategia di continuità voluta dalla dirigenza dell’Avimec Modica, che vede nello staff tecnico un punto fermo del proprio percorso di crescita. Il tecnico argentino continuerà dunque a ricoprire il ruolo di “braccio destro” di Distefano, contribuendo alla preparazione della squadra in una stagione che si preannuncia competitiva.

La scelta arriva dopo un percorso condiviso già consolidato nelle ultime due stagioni, durante le quali il club modicano ha lavorato per rafforzare la propria struttura tecnica e organizzativa in Serie A3.

Benassi ha espresso soddisfazione per la riconferma, sottolineando il rapporto costruito con la società e lo staff. “Essere stato riconfermato dalla società – spiega Manuel Benassi – e in primis da Luca Leocata, è per me motivo di orgoglio. Il fatto che l’intera dirigenza riponga in me una fiducia incondizionata, mi rende orgoglioso e, allo stesso tempo, mi da quella tranquillità che mi permette di lavorare al massimo delle mie possibilità. L’armonia che in questi anni siamo riusciti a creare nello staff tecnico -continua – secondo me è una delle nostre armi migliori e spero di continuare a crescere anche in questo senso”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Per me la prossima sarà la terza stagione all’Avimec Modica e il mio intento, ma anche quello di coach Distefano e delle altre persone che si uniranno a noi, è stato e sarà sempre quello di migliorare in ogni componente della nostra squadra”.

La prossima stagione vedrà l’Avimec Modica impegnata ancora nel girone Blu della Serie A3, campionato nazionale di pallavolo maschile che rappresenta il terzo livello del volley italiano. Un torneo caratterizzato da elevato equilibrio e da società in costante crescita tecnica e organizzativa.

Nel panorama della Serie A3, la continuità dello staff tecnico è spesso considerata un elemento decisivo per la competitività delle squadre, soprattutto in un contesto in cui la programmazione a medio termine incide in modo significativo sui risultati sportivi.

Anche il tecnico Benassi ha richiamato l’importanza della stabilità interna e del lavoro di gruppo, evidenziando come la società stia “rivedendo alcune situazioni con l’intento di alzare l’asticella sempre di più”.

“Ripartiremo con rinnovate ambizioni – ha concluso – e spero che anche il pubblico e i nostri tifosi rispondano nel migliore dei modi al PalaRizza”.