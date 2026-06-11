L’Avimec Modica prosegue nel segno della continuità tecnica e ufficializza la riconferma di Enzo Distefano alla guida della prima squadra anche per la stagione 2026/2027 di Serie A3 di volley maschile.

Per l’allenatore ragusano si tratta del quarto anno consecutivo da head coach dei biancoazzurri, una scelta che la dirigenza guidata da Vanni Iacono interpreta come garanzia di stabilità in un campionato in costante crescita tecnica e competitiva.

La decisione, nell’aria da settimane, è stata ora formalizzata mentre il club sta già lavorando alla programmazione della prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare i risultati e alzare ulteriormente l’asticella della competitività.

La conferma arriva in un momento in cui il volley di Serie A3 si prepara a un ulteriore salto di qualità, con diverse squadre attive sul mercato e organici rinforzati.

Distefano, che nelle ultime stagioni ha guidato il gruppo fino al quarto posto e ai quarti playoff, sottolinea la continuità del percorso tecnico e la sintonia con la società.

“Sono soddisfatto e allo stesso tempo entusiasta della mia riconferma all’Avimec Modica, che è per me motivo di grande orgoglio e vanto. Quella che tra poco inizierà sarà la mia quarta stagione da primo allenatore dei biancoazzurri e questo è una sorta di sigillo che conferma la stima e la fiducia reciproca che si è sempre più consolidata tra me e la società.”

Il tecnico evidenzia anche il lavoro già avviato sul mercato e la volontà di costruire una squadra più competitiva rispetto al passato.

“Sin dalla fine del campionato ci siamo messi a lavorare per programmare la nuova stagione, che si prospetta molto impegnativa… abbiamo alzato l’asticella in tutti i ruoli.”

Tra i passaggi più rilevanti, anche il ringraziamento alla dirigenza e allo staff tecnico, con particolare riferimento al direttore sportivo Salvatore Monaco e al direttore generale Luca Leocata.

La Serie A3 di pallavolo maschile è un campionato in costante evoluzione, con investimenti sempre più significativi e un livello tecnico in crescita certificato negli ultimi anni dai dati della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), che evidenziano l’aumento della competitività tra i gironi e l’ingresso di nuovi club strutturati.

In questo contesto, la conferma di uno staff tecnico stabile rappresenta per Modica una scelta strategica: continuità progettuale, valorizzazione dei giovani e inserimento di profili esperti restano i pilastri del piano societario.

Il club, che si prepara a essere una delle principali realtà siciliane in categoria, punta a rafforzare anche il legame con il territorio, elemento centrale nelle strategie delle società di vertice dei campionati nazionali di volley.

Distefano guarda già avanti: la stagione 2026/2027 si preannuncia complessa e altamente competitiva, ma con ambizioni dichiarate.

“Le aspettative metteranno quella pressione positiva di cui la squadra avrà bisogno… la stagione sarà di altissimo livello.”

La società ha annunciato che nei prossimi giorni verranno comunicati i primi movimenti ufficiali di mercato.