Il viale dei Platani a Ragusa tornerà a diventare uno spazio di aggregazione e partecipazione comunitaria con la nuova edizione di “Platani in Festa”, giunta al suo settimo appuntamento.

L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, prenderà il via alle 20.30 e coinvolgerà residenti e visitatori in un programma diffuso che punta su socialità, creatività e valorizzazione del territorio urbano.

Il progetto si è consolidato negli anni come uno degli appuntamenti più riconoscibili del quartiere, grazie alla collaborazione tra realtà ecclesiali, istituzioni e soggetti privati.

Il cuore della serata sarà rappresentato da una grande estemporanea d’arte con la partecipazione di 43 artisti, che trasformeranno il viale in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Accanto alle attività pittoriche, il programma prevede musica dal vivo, esibizioni di danza e spettacoli di artisti di strada. Tra gli ospiti musicali sono annunciati i GameBoys, duo di DJ e producer attivo sulla scena nazionale con un mix di afro house, ritmi tribali e sonorità elettroniche contemporanee.

Tra i momenti di intrattenimento anche lo spettacolo “InBilico” di Salvo Lo Gelso, performance itinerante tra giocoleria ed equilibrismo pensata per un pubblico di tutte le età.

Non mancherà la componente gastronomica, con piatti della tradizione locale come i cavati al sugo di maiale, i cannoli siciliani, birra artigianale e proposte analcoliche pensate per un pubblico familiare.

“Platani in Festa” si inserisce nel calendario delle iniziative legate ai festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, che proseguiranno nei giorni successivi con celebrazioni religiose e appuntamenti culturali.

In un contesto urbano in cui molte città puntano sulla rigenerazione degli spazi pubblici attraverso eventi partecipati, iniziative come questa assumono un ruolo significativo nel rafforzare i legami sociali e nel riattivare aree di quartiere spesso meno centrali nei circuiti culturali cittadini.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Cultura sul ruolo degli eventi di comunità, le manifestazioni locali rappresentano uno dei principali strumenti di partecipazione culturale diffusa, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio urbano e alla coesione sociale nei contesti periferici.