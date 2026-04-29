Il Teatro Tenda di Ragusa ha ospitato domenica scorsa la sesta edizione di “La Sicilia, danza Csen”, rassegna dedicata alla danza accademica promossa dal comitato provinciale Csen guidato da Sergio Cassisi. La manifestazione ha registrato la partecipazione di numerose scuole provenienti da diverse province siciliane, impegnate in una giornata di esibizioni e confronto tecnico.

L’iniziativa, supportata dall’assessorato allo Sport del Comune di Ragusa, si è articolata attraverso performance che hanno spaziato dalla danza classica alla moderna, fino alla contemporanea. All’apertura dell’evento hanno preso parte i rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Simone Digrandi, a conferma della collaborazione istituzionale con l’ente di promozione sportiva.

La direzione artistica di Dario Biuso ha proposto una giuria composta da professionisti di caratura internazionale: Mikhail Kaniskin, Alen Bottaini e Yvette Regueiro. I giurati, oltre a valutare la qualità delle coreografie, hanno messo a disposizione borse di studio presso le proprie accademie di Stoccarda, Birmingham e l’Accademia Bottaini, offrendo opportunità di formazione ai talenti emergenti.

«Questa edizione ha confermato la straordinaria vitalità delle scuole di danza siciliane» ha dichiarato il presidente Sergio Cassisi a margine dell’evento. Secondo Cassisi, la manifestazione prosegue nel suo percorso di crescita, consolidandosi come punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani danzatori della regione.

L’organizzazione tecnica, curata dal segretario Fabio Gencarelli, ha garantito la fluidità delle sessioni di gara e delle premiazioni finali. L’appuntamento ragusano si conferma così uno dei momenti principali del calendario regionale Csen dedicato alle discipline coreutiche.