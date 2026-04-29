Catania torna a ospitare il dibattito sull’innovazione tecnologica con la seconda edizione di CATAN.IA. L’evento, previsto presso il Vecchia Dogana Hub, nasce dalla collaborazione tra la tech company siciliana Aitho e la realtà divulgativa Datapizza per favorire il networking tra investitori, imprese e professionisti del settore.
L’obiettivo principale della manifestazione è trasformare l’Intelligenza Artificiale da concetto teorico a strumento operativo all’interno delle organizzazioni. Il programma prevede una serie di workshop tecnici e approfondimenti sul mercato del lavoro, focalizzandosi su casi d’uso reali che possano avere un impatto diretto sul tessuto economico regionale.
La principale novità di quest’anno riguarda il coinvolgimento della formazione scolastica attraverso la “AI Student Challenge”. L’iniziativa si rivolge agli studenti siciliani iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori, sfidandoli a progettare Web App funzionanti per risolvere problemi tecnici reali attraverso il governo degli algoritmi.
«L’AI deve essere un co-pilota della creatività umana, non un sostituto» hanno dichiarato gli organizzatori, sottolineando come la competizione miri a trasformare i ragazzi in creatori attivi di tecnologia. Le iscrizioni per la sfida rimarranno aperte fino al 30 aprile, mentre i vincitori saranno premiati sul palco dell’evento il 22 maggio.
Per Davide Pisasale, CEO di Aitho, e Pierpaolo D’Odorico, CEO di Datapizza, la rassegna funge da cantiere per contrastare la fuga dei cervelli. L’intento è offrire ai giovani un contesto innovativo in cui restare a investire, mettendo a sistema le eccellenze locali e attirando talenti esterni verso il polo tecnologico siciliano.
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