Il Comune di Chiaramonte Gulfi si appresta a celebrare la terza edizione del Primo Maggio, trasformando il centro storico in un’area dedicata a eventi sportivi, culturali e gastronomici. Il cuore della giornata sarà piazza Duomo, punto di partenza della chiàRUN 2026, l’iniziativa podistica non competitiva che quest’anno amplia la propria offerta includendo una sezione dedicata alle due ruote.

La chiàRUN 2026 prevede due percorsi podistici da 5 e 8 chilometri che si snodano tra le vie del centro e la pineta comunale. La principale novità dell’edizione attuale è l’introduzione di un tracciato ciclistico di 20 chilometri, una passeggiata guidata pensata per integrare gli amanti del ciclismo nel programma della giornata. Le iscrizioni per le attività sportive, coordinate da Dinamika Aps e Aps Ibleo Bike tour, restano aperte fino al 29 aprile.

Oltre allo sport, il programma prevede dodici ore di attività continuative dalle 12:00 a mezzanotte. Piazza Duomo e corso Umberto I ospiteranno esibizioni di danza curate dal Csen Ragusa, musica live e la tradizionale “Festa ra Scaccia”. Lungo il percorso saranno inoltre allestite installazioni statiche realizzate dai gruppi del Carnevale chiaramontano, creando un collegamento visivo con le tradizioni locali.

Sull’iniziativa sono intervenuti il sindaco Mario Cutello e l’assessore Giancarlo Catania, i quali hanno sottolineato come l’evento rappresenti un momento di partecipazione collettiva. Per l’amministrazione, il Primo Maggio appartiene all’intera comunità e costituisce un’occasione per rafforzare l’identità e la creatività condivisa attraverso lo sport e la cultura.

Il kit gara per i partecipanti alla corsa potrà essere ritirato alle ore 9:30 in piazza Duomo. L’evento vede inoltre la partnership dell’Avis Chiaramonte Gulfi, impegnata nella sensibilizzazione alla cultura del dono durante lo svolgimento delle attività sportive.