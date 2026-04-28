La Virtus Ragusa Academy si è aggiudicata il titolo di campione regionale Under 19 maschile. Nella finale disputata al PalaSerranò di Patti, la formazione iblea ha sconfitto la Nuova Pallacanestro Marsala con il risultato di 83-74. Questo successo arriva dopo una stagione caratterizzata da una sola sconfitta e conferma la società ragusana ai vertici della categoria dopo il successo Gold della passata stagione.

La gara decisiva ha visto Ragusa portarsi subito avanti, chiudendo il primo quarto sul 18-17. Nonostante l’equilibrio della fase centrale, la squadra allenata da Turi Scrofani ha trovato un parziale di 9-0 prima dell’intervallo lungo, rientrando negli spogliatoi sul 40-34. Nel terzo periodo Marsala ha accorciato le distanze fino al -1, ma l’allungo finale dei ragusani (29-21 nell’ultima frazione) ha messo in sicurezza il risultato.

Il tabellino premia la continuità di Stefano Cantone, che ha realizzato 31 punti mettendo a referto 5 triple e 8 assist. Decisivo anche il contributo di Barracca con 16 punti, seguito da Guastella e Tumino, entrambi a quota 15. In precedenza, la Virtus si era guadagnata l’accesso alla finalissima superando in semifinale i padroni di casa di Patti per 55-50.