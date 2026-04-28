L’erogazione dell’Assegno Unico Maggio 2026 entrerà nel vivo nella seconda metà del mese, consolidando un sistema di welfare che ormai rappresenta il pilastro centrale per il sostegno alla natalità in Italia. Le famiglie riceveranno il contributo direttamente sul conto corrente o carta prepagata, a patto di aver regolarizzato la propria posizione documentale entro i termini previsti.

Introdotto nel 2022 per semplificare il frammentato panorama dei bonus familiari, l’Assegno Unico e Universale ha progressivamente assorbito misure storiche come le detrazioni per figli a carico e i vecchi assegni al nucleo familiare. Questa riforma ha segnato il passaggio da un sistema di agevolazioni fiscali “a pioggia” a un sostegno economico diretto, calcolato sulla base del valore ISEE, dell’età e del numero dei figli, garantendo comunque una quota minima a tutti i richiedenti, indipendentemente dal reddito.

Date e modalità di accredito dell’Assegno Unico

L’INPS ha definito il calendario operativo per il mese in corso, identificando nel 20 e 21 maggio 2026 le giornate chiave per il versamento delle somme. È importante sottolineare che la visibilità dei pagamenti sulla piattaforma online precede di pochi giorni l’effettiva disponibilità finanziaria. L’Istituto ha infatti precisato che: “è possibile visualizzare l’importo e la data di pagamento delle prestazioni non pensionistiche (4 giorni prima dell’accredito). Questa funzionalità è disponibile al momento della disposizione alla Banca d’Italia”.

L’erogazione di maggio coinvolge una platea eterogenea che comprende lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti e disoccupati. Il beneficio si estende anche alle madri dal settimo mese di gravidanza e alle famiglie con figli disabili senza limiti di età. La natura “universale” della misura permette l’accesso anche a chi supera la soglia ISEE di 45.939,56 euro, sebbene in questo caso l’importo corrisposto coincida con il minimo tabellare previsto dalla normativa vigente.

Requisiti ISEE e novità per il 2026

Il corretto accredito delle somme con eventuali maggiorazioni è strettamente legato alla presentazione del nuovo ISEE 2026. Senza un indicatore valido, l’Inps procede d’ufficio all’erogazione della cifra minima, privando il nucleo delle quote incrementali spettanti in base alla reale situazione economica. Una semplificazione burocratica rilevante riguarda invece la dichiarazione dei redditi: gli importi percepiti a titolo di Assegno Unico non devono più essere indicati nei modelli 730 o ex Unico, essendo somme esenti da imposizione fiscale.

Oltre alla residenza in Italia per almeno due anni, i beneficiari devono monitorare attentamente la posizione dei figli maggiorenni fino a 21 anni. Per questi ultimi, il diritto all’assegno unico permane solo in presenza di percorsi di studio, tirocini, iscrizione ai centri per l’impiego o svolgimento del servizio civile universale. Dal 2025, il governo ha affiancato a questa misura la Carta per i nuovi nati da 1000 euro, che integra ma non sostituisce il flusso mensile dell’assegno, confermando la volontà di potenziare gli strumenti contro il calo demografico, che nel nostro Paese ha raggiunto minimi storici nell’ultimo decennio.